شاهد.. ليوناردو دى كابريو يدعو الأمريكيين للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى

كتب- هاشم الفخرانى

دعا الفنان الأمريكى ليوناردو دى كابريو المواطنين الأمريكيين للمشاركة فى التصويت للتجديد النصفى للكونجرس الأمريكى والتى ستجرى غدًا الثلاثاء فى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأى "دى كابريو" فى دعايته للتصويت فى الانتخابات أنه من أجل مستقبل البلاد ومن أجل الأمان والقضاء على الجريمة والرعاية الصحية وحماية حقوق المثليين فلابد من المشاركة فى عملية التصويت التى ستجرى يوم 6 نوفمبر.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى كل عامين فى منتصف مدة الرئيس المنتخب وهو يعد اختبارا حقيقيا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.