سيارة ميكروباص تدهس ربة منزل فى شبرا الخيمة

القليوبيه_ خالد حجازى

شهدت مدينة شبرا الخيمه حادثا مأساويا أسفر عن مصرع ربة منزل اثر دهس سيارة ميكروباص اثناء مرورها أمامه.

وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القليوبية اخطارا من مستشفى ناصر العام بوصول "امل سمير "ربة منزل، ٣٠ سنة، جثة هامدة إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها فى طريق مساكن إسكو حى شرق شبرا الخيمة، وتحرر المحضر رقم المحضر 34805 لسنه 2018 قسم ثانى شبرا الخيمة وأخطرت النيابة العامة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لحظة دهس السيارة الميكروباص لربة المنزل بشارع مساكن إسكو بحى شرق شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

وقال سيد الضبع أحد أبناء مساكن اسكو ل"اليوم السابع" أنه طالب رئيس مدينة شبرا الخيمه اللواء مجدى الوصيف ورئيس حى شرق اكثر من مرة بعمل مطبات صناعية حماية للأطفال والمواطنين الا أنهم رفضوا مطالب الأهالى حتى وقعت كارثة السيدة التى ماتت بسبب إهمال المسؤولين بشبرا الخيمة.

واضاف الضبع أنه حاول الاتصال بالدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية تليفونيا إلا أنه لم يرد عليه.

وحمل أهالى منطقة مساكن اسكو اللواء مجدى الوصيف رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمه والمقدم أمير الأمير رئيس حى شرق شبرا الخيمه المسؤولية الكاملة لوفاه هذه السيدة.

بينما قال" شريف بكر" ابن عم المجنى عليها فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أن المجنى عليها تركت 3 أطفال، وأزهقت روحها بسبب الإهمال وفساد المسؤولين مضيفا :"طالبنا أكثر من مرة بعمل مطبات وشن حملات مرورية لضبط الصبية الذين يقودون سيارات الأجرة دون رخص ويسيرون فى الشوارع برعونة.

وكشف أنه طالب الدكتورعبد الحليم محافظ القليوبية باصدار تعليمات واضحة وصارمة لمجدى الوصيف رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمه بالاهتمام ومتابعة الشارع وعمل مطبات صناعية حماية للأطفال.