سقوط أمطار بشمال سيناء لليوم الثانى.. وجريان المياه بالأودية فى مناطق جبلية

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت مختلف مناطق شمال سيناء اليوم لموجه من سقوط أمطار مابين متوسطة وخفيفة، تركزت على ساحل العريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء.

وأعلنت غرفة عمليات شمال سيناء، اتخاذ المحافظة كافة استعداداتها تحسبًا لحدوث سيول، وقال مصدر مسئول فى غرفة عمليات شمال سيناء، إنه لم تصل بلاغات بحوادث، وتم تلقى إشارات بوجود تجمعات مياه فى الشوارع بمدينتى العريش وبئر العبد، وتم التعامل وسحبها على الفور بمعرفة مجالس المدن وشركة المياه .

كما تعرضت مناطق فى وسط مدينة العريش، وحى الضاحية لانقطاع الكهرباء، نتيجة أعطال طارئة تم إصلاحها .

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش، إنه على رأس فريق عمل من إدارة تحسين البييئة وبالتعاون مع شركة المياه يتابع عمليات تصريف المياه المتجمعة فى مناطق منخفضة بالشوارع داخل مدينة العريش.

وأضاف رئيس مدينة العريش، أنه تم التأكد من جاهزية مجرى سيل وادى العريش لأى طارئ خلال المرحلة القادمة .

وقال أهالى بمناطق الحسنة ونخل فى وسط سيناء، إنهم لاحظوا جريان للمياه فى ممرات الأودية لمسافات محدودة .

واستعد أهالى منطقة وسط سيناء للسيول بعمل مصدات لحجز المياه والاستفادة منها لاحقا فى أعمال الزراعة .