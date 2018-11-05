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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 5 -11-2018 فى مصر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:31 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 5 -11-2018 فى مصر الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 5-11-2018، وبلغ 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

 

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك وبلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.79   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء

4.78  جنيه للبيع


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