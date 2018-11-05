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سعر الدولار اليوم الاثنين 5 -11-2018 فى مصر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:20 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 5 -11-2018 فى مصر دولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين 5-11-2018،استقرارا فى مختلف البنوك المصرية وكان فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى،كما ننشرالسعرمقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، 17.79 جنيها للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84  جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.79جنيه للشراء

17.89جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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