سباك الوراق يعترف: خلافات الجيرة دفعتنى لطعن جارى القهوجى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سباك متورط فى طعن قهوجى بالوراق، وإصابته بجرح نافذ بالبطن، عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجنى عليه، بسبب خلافات الجيرة المتكررة بينهما، حيث تطورت المشادة إلى مشاجرة، مما دفعت لإشهار مطواة وطعنه بها.

وأضاف المتهم "أحمد.م" البالغ من العمر 32 سنة، أنه لم يقصد قتل المصاب، وأنه طعنه فى سبيل الدفاع عن نفسه خلال المشاجرة، كما اعترف بحيازته لسلاح الجريمة بقصد الدفاع.

ومن جانبها وجهت والدة المجنى عليه اتهاما للسباك بالشروع فى قتل ابنها، واستنادا لتحريات المباحث واعترافات المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد إصابة "محمد.م"، قهوجى بطعنة نافذة بالبطن، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج..

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن "أحمد. م" سباك طعن المجنى عليه بمطواة، بسبب خلافات الجيرة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.