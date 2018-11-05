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سامح شكرى يلتقى الرئيس التنفيذى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بشرم الشيخ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:48 م
سامح شكرى يلتقى الرئيس التنفيذى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بشرم الشيخ جانب من اللقاء
كتب- هاشم الفخرانى
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على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًا بشرم الشيخ فى دورته الثانية، التقى وزير الخارجية سامح شكرى بد مالوكا ماياكى الرئيس التنفيذى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن شكرى أكد على دعم مصر للآلية وأعمالها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى فى عام 2019.

 

 

سامح شكرى
سامح شكرى

 

وكانت أخر لقاءات الوزير شكرى على هامش المنتدى بوزير خارجية ليبيريا "جبهيزوندار فيندلي" أمس على هامش فعاليات منتدى شباب العالم 2018 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

 

وفى لقاء منفصل والتقى "شكري" أمس الأحد مع وزيرة الدولة للتغير المناخى الباكستانية "زارتاج جول"، حيث سلمت الوزيرة نظيرها المصرى رسالة من الرئيس الباكستانى إلى رئيس الجمهورية تتناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن فى كافة المجالات.


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