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ربة منزل تترك بيت الزوجية بالخصوص بعد 60 يوما من الزواج معللة: زهقت منه

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:56 م
ربة منزل تترك بيت الزوجية بالخصوص بعد 60 يوما من الزواج معللة: زهقت منه اللواء رضا طبلية - مدير أمن القليوبية
كتب نيفين طه
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أقدمت ربه منزل على ترك منزل الزوجية بمدينة الخصوص، هاربة من زوجها بعد زواج لمدة شهرين وأنها لم تعد تحبه وتعيش معه، حرر الزوج بلاغا بغيابها وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقيه بلاغا من المدعو "عبدالله. م" مفاده قيام زوجته المدعوه "ص. ع" بترك منزل الزوجية بعد مرور شهرين على زواجهما، تاركه جواب له تعلل تركها المنزل بأنها زهقت منه، ولم تعد تحبه تحرر عن ذلك المحضر رقم 5940 إدارى قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق.


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