رئيس جامعة كفر الشيخ : نسعى لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنافسة الدولية

كفر الشيخ – محمد سليمان

وجه الدكتور ماجد القمري ،رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع منتسبي جامعة كفرالشيخ ، الذين بذلوا جهداً عظيماً للوصول بالجامعة لهذه المرحلة الفائقة وإعتبارها نموذجًا استرشاديًا، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي تم وضعها منذ توليه مسؤولية رئاسة الجامعة، خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مكانة الجامعة العلمية والسعي إلي المنافسة الدولية.

وأضاف القمري ، أن اعلان لدكتورخالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل جامعة مصرية لعام 2018 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، فيما جاءت جامعة أسيوط في المركز الثانى وجامعة المنصورة في المركز الثالث بالمسابقة، شرف كبير لكل أهالى المحافظة وكل طلاب الجامعة وأساتذتها.

وقال القمري ، إنه يوجّه، الشكر للقيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، على توجيهاته المستمرة والفعالة للنهوض بالجامعات المصرية وشبابها، أمل الغد وقادة المستقبل وكذلك رعايته للمسابقة،كما وجّه الشكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة المُشكلة لاختيار أفضل جامعة على اتّباعها للمعايير الدولية والالتزام بالشفافية والمصداقية في الاختيار.

وكانت اللجنة المُشكلة لاختيار أفضل جامعة مصرية قد وضعت عدة معايير لتقييم الجامعات، تشمل البنية التحتية، من حيث جاهزية القاعات الدراسية والمعامل وأماكن التدريب، والشكل الجمالى للجامعة، والمستوى الأكاديمى من حيث النشر العلمى، ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، وموقعها على الإنترنت، ومدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها، والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والرعاية المادية والإجتماعية والطبية والأنشطة الطلابية التى تقدمها لطلابها، وانتظام وانضباط الدراسة، وإسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.