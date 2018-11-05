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رئيس الصين: 172 دولة و3600 شركة و 400 ألف مشترى يشاركون بمعرض الواردات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:59 ص
رئيس الصين: 172 دولة و3600 شركة و 400 ألف مشترى يشاركون بمعرض الواردات شى جين بينج الرئيس الصينى
رسالة شنغهاى - رباب فتحى
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قال الرئيس شى جين بينج، إنه فى مايو 2017 أعلن عن سعى الصين لاستضافة معرض الواردات الدولى، وبعد عام كامل من الاستعدادات، أطلق اليوم أول معرض من نوعه، وسط حضور دولى مرحبا بالضيوف الدوليين الذين تضمنوا رؤساء حكومات مثل مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى، وكينياتا، الرئيس الكينى، ورؤساء مؤسسات دولية، مثل كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى.

 وأضاف فى كلمته الافتتاحية، اليوم الاثنين، أن معرض الصين للواردات هو أول معرض من نوعه يتم استضافته على المستوى الوطنى حيث كان قرارا مهما من الصين لأنها تريد إرسال رسالة مفادها رغبتها فى توسيع نطاق سوقها حول العالم، وتعزيز التجارة والترويج للتجارة الحرة ولتعزيز الاقتصاد العالمى.

وأضاف الرئيس الصينى، أن المعرض يحمل عنوان " عهد جديد ومستقبل مشترك"، حيث يهدف لمساعدة الأصدقاء من مختلف أنحاء العالم على التعرف على إمكانيات السوق الصينى والفرص المتاحة للتعاون والاستثمار، قائلا إن 172 دولة ومنطقة  وأكثر من 3600 شركة، وأكثر من 400 ألف مشترى صينى ودولى شاركوا فى المعرض الأول للواردات للتعرف على فرص التعاون، معربا عن أمنيته لهم بالتوفيق.

الرئيس الصينى شى جين بينج
الرئيس الصينى شى جين بينج

 

الرئيس الصينى
الرئيس الصينى

 

شى جين بينج الرئيس الصينى
شى جين بينج الرئيس الصينى

 

شى جين بينج
شى جين بينج

 

 


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