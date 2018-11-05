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خالد صلاح
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رئيس البورصة المصرية يناقش أهم جوانب البورصة المصرية مع طلاب جامعة المستقبل

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:25 م
رئيس البورصة المصرية يناقش أهم جوانب البورصة المصرية مع طلاب جامعة المستقبل محمد فريد رئيس البورصة المصرية
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فى إطار جهود جامعة المستقبل لرفع مستويات التوعية والثقافة المالية لدى كوادرها وطلابها بأهمية البورصة ودورها فى التنمية وتحسين أحوال المجتمع، فقد قامت الجامعة بدعوة محمد فريد، رئيس البورصة المصرية واتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، لإلقاء محاضرة لأساتذة وطلاب كلية "اقتصاد وعلوم سياسية" عن البورصة المصرية بعنوان "العجز المزدوج وتأثيراته على الأسواق المالية.. من الأسواق الناشئة إلى مصر" فى مسرح جامعة المستقبل.

وتناول محمد فريد أهم الجوانب والتطورات التى تشغل سوق البورصة المصرية متحدثا عن جهود الحكومة المصرية والإصلاحات التى تقوم بها على الصعيد المالى والنقدى وخاصة الإصلاحات التشريعية، مشيرا إلى وجود علاقة متداخلة بين الناتج المحلى الإجمالى وأسعار الفائدة فى مختلف البلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والمملكة المتحدة ومصر ...الخ.

كما ناقش "فريد" تأثير الإصلاح الاقتصادى المصرى على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات مخنلفة.

واستعرض "فريد" خلال الندوة مدى تطور سوق البورصة المصرى، وشرح تطور سوق الأوراق المالية فى مصر وكذلك هيكلها، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات وEGX 30 وEGX 70 وشهادة الودائع.

وكان رئيس البورصة المصرية قد صرح فى وقت سابق ان الأزمة الحالية للاقتصاديات الناشئة تتخلص فى عجز الموازنة الذى يضغط على عجز الميزان الجارى ويؤدى إلى تراكم الديون، وكان قد أشار أن وجود عجز موازنة أكبر من النمو الاقتصادى الحقيقى يمثل تحدى يجب الإسراع بمعالجته لبناء هوامش مالية توجه للإنفاق على الخدمات الأساسية، التى ترفع من جودة حياة المصريين كالتعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة."

 


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