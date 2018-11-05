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رئيسة وزراء رومانيا تفتتح مقر سفارة بلادها فى مسقط

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:02 ص
رئيسة وزراء رومانيا تفتتح مقر سفارة بلادها فى مسقط السلطان قابوس
مسقط (أ ش أ)
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افتتحت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا اليوم الاثنين، مقر سفارة جمهورية رومانيا بمسقط، وذلك فى إطار زيارتها الرسمية لسلطنة عمان.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية، " أن افتتاح أول سفارة لرومانيا فى مسقط هو من نتائج زيارة رئيسة وزراء رومانيا للسلطنة"، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الثنائية للإعفاء المتبادل على تأشيرات الجوازات الرسمية بين البلدين.

وأوضح البوسعيدى أنه ستعقب هذه الزيارة فعاليات وزيارات متبادلة بين البلدين على مستويات رفيعة على مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فى مجالات التعاون والثقافة والتجارة والاقتصاد وكذلك السياحة والتعليم، كما سيتم عقد لقاءات على مستوى أصحاب الأعمال فى كلا البلدين من أجل تبادل الأفكار وتنمية المعرفة حول الفرص الاستثمارية والصناعية المتوفرة لدى الطرفين.

وفيما يتعلق بمجال تفعيل البرامج السياحية، قال البوسعيدى، أن المجال مفتوح فى مختلف تخصصاته أمام أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام وتشجيع هذا النوع من التعاون وأن الفترة المقبلة سوف تشهد حركة جيدة فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


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افتتاح سفاره رومانيا فى مسقط

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