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"دلتا الملتهب".. نجم يزين سماء الوطن العربى ويرى بالعين المجردة.. الليلة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:27 م
"دلتا الملتهب".. نجم يزين سماء الوطن العربى ويرى بالعين المجردة.. الليلة نجم الملتهب يزين السماء
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء الوطن العربى مساء اليوم الاثنين، نجم "دلتا الملتهب" أحد أشهر النجوم المتغيرة القيفاوية ضمن مجموعة نجوم معروفه باسم نجوم الملتهب، وهذا النجم الخافت دقيق مثل الساعة، حيث يزداد سطوعه إلى الضعف كل خمسه أيام ونصف ويمكن ملاحظة هذا التغير فى اللمعان بواسطة العين المجردة وحدها ويمكن مقارنه ذلك التغير فى اللمعان بمقارنته مع النجوم القريبة منه.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه لرؤية مجموعه نجوم الملتهب يتم النظر إلى الأفق الشمالى بداية الليل إلى يسار مجموعه نجوم ذات الكرسى ليالى نوفمبر وديسمبر، ويجب أن يكون الرصد من موقع مظلم وليس من داخل المدن فليس من السهل التعرف على هذه المجموعة النجمية.

وأضاف التقرير أن النجوم المتغيرة القيفاوية نوع من النجوم معروف بأنها متغيرة نابضة، ويرجع السبب فى السطوع المتغير للنجم القيفاوى إلى أن النجم فى حقيقته يتمدد حجمه وينكمش فنصف قطر النجم المتغير القيقاوى يتغير بحوالى عدة ملايين الكيلومترات (30%) مع تمدده وانكماشه.

 


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