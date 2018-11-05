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حصر إشغالات السيدة عائشة تمهيدا لإخلاء الميدان

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:53 م
حصر إشغالات السيدة عائشة تمهيدا لإخلاء الميدان إزالة إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن حى الخليفة جنوب القاهرة، البدء فى فحص ملفات جميع تراخيص اشغالات ميدان السيدة عائشة المقرر تسليمهم مساحات بديلة بسوق عرب يسار، ضمن خطة تطوير الميدان وإخلائه من الباعة.
 
وطالب الحى أصحاب الأكشاك المستوفاة والمرخصة والراغبين فى الاستلام سرعة التوجه للحى وتقديم طلب مرفق به صور من مستندات الترخيص السابقة بالحى قبل الموعد المحدد للفحص  للبدء فى إجراءات التسليم علما بأنه لن يتم استلام أية أوراق بعد ذلك.
 
وأوضح الحى أن أى تخلف عن تقديم الأوراق سيكون إقرار بعدم الرغبه والتنازل عن الحق فى الاستلام  وسيتم بعد ذلك حصر المساحات الفارغة  والبدء فى تسكين الباعة الجائلين من اهل الحى وفقا للشروط والضوابط التى سيتم إقرارها.
 
 

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