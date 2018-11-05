"حرائق سيدي مفرح" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم غدا الثلاثاء ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "حرائق سيدي مفرح" للأديب حسن اللمعي، يناقشها الناقد العراقي عذاب الركابي والناقد المصري الدكتور أحمد فرح. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن "مختبر السرديات" يُعقد يوم الثلاثاء من كلِّ أسبوع، وهو عبارة عن سلسلة ندوات وورش العمل للقصة والرواية، تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة لدى شباب الأدباء بالإسكندرية وتكوين حلقة تواصل بين الأدباء من الأجيال المختلفة. ويمد مختبر السرديات جسور المعرفة بين التيار الإبداعي النقدي السكندري وبين المبدعين والنقاد في جميع أنحاء مصر والوطن العربي، وكذلك التواصل مع أحدث الإبداعات العالمية في مجال السرد.

من ناحية أخرى تشارك مكتبة الإسكندرية في مؤتمر المكتبات السنوي الذي ينظمه معرض الشارقة الدولي للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية في نسخته الخامسة؛ وذلك بمركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2018.