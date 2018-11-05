جامعة القناة تستضيف فريق جامعة بنى سويف بأولى مسابقات الكرة الخماسية

تستضيف جامعة قناة السويس اليوم الأثنين ، فريق جامعه بني سويف، فى أولي مسابقات كرة القدم الخماسية ضمن دورة الشهيد الرفاعى الرياضية، برعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف تنفيذي طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياض.

وأكد عادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياضى أن الجامعة تشارك فى دورة الشهيد الرفاعى بألعاب فردية و جماعية، ومنها تنس الطاولة وكره المضرب وألعاب القوى، والجودو، و الكاراتية ، و المصارعة، و السباحة، وكرة القدم وكرة القدم الخماسى.

وأشار القاضي إلى أن الجامعة تستضيف جامعة بني سويف اليوم الاثنين، لتقام مباراة كرة القدم الخماسية بينها وبين جامعه قناه السويس في تمام الساعة الثانية ظهرا بملاعب الجامعه القديمة على أن تقام مباراة أخرى بين جامعه قناة السويس، والأكاديمية العربية في الإسكندرية في 12 نوفمبرالجاري، وأنه تم تأجيل بطوله تنس الطاولة لحين الإنتهاء من الانتخابات الطلابية، لتقام يوم 21 نوفمبر بدلا من 5 نوفمبر الجاري .