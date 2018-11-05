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جامعة القاهرة: إعلان الكشوف النهائية بالانتخابات الطلابية الأربعاء

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:53 م
جامعة القاهرة: إعلان الكشوف النهائية بالانتخابات الطلابية الأربعاء الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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تعلن جامعة القاهرة يوم الأربعاء المقبل 7 نوفمبر الجارى الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات الطلاب للعام الجامعي 2018 /2019، بعد فحص الطعون، لتبدأ الدعاية الانتخابية للطلاب المرشحين فى اليوم التالى.

وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات.

وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن من حق جميع الطلاب التعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم في اتحاد الطلاب، مؤكداً عدم تدخل إدارة الجامعة فى العملية الانتخابية للطلاب.

ودعا رئيس جامعة القاهرة، الطلاب إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية وعدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال مراحل العملية الانتخابية للطلاب.

 


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