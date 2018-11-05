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توقف حركة القطارات بخط دسوق دمنهور لقيام 3 شباب بنزع فرامل الخطر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:45 ص
توقف حركة القطارات بخط دسوق دمنهور لقيام 3 شباب بنزع فرامل الخطر قطار - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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توقفت حركة القطارات بخط دسوق دمنهور لقيام 3 شباب بجذب فرامل الخطر الخاص بالعربة الأخيرة لأحد القطارات.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الرحمانيه المحضر أحوال قسم شرطة محطة سكة حديد دمنهور.

يتضمن ضبط كل من  "طارق م م ع" 19 سنة طالب و"محمود أ ال" 16 سنة عامل و"السيد إ ع"  16 سنة طالب لقيامهم بجذب بلف الخطر الخاص بالعربة الأخيرة لقطار ركاب القادم من دسوق- دمنهور عقب تحركه من محطة الفتح  دائرة المركز.

وأسفرت الواقعة عن تأخر القطار لمدة 27 دقيقة ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة سير باقى القطارات بالخط المشار إليه. وبمواجهة المتهمين أنكروا ارتكابهم للواقعة وأعيد قيد المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

 
 
 

 


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