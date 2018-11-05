تقدم 1001 طالب لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الذين تقدموا لسحب استمارات الترشح بلجان انتخابات الاتحادات الطلابية فى 21 كلية بالجامعة بلغ 1001 طالب وطالبة.

وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه تقدم 53 طالبًا وطالبة بكلية التربية، و64 طالبا وطالبة بكلية الآداب، و56 طالبا وطالبة بكلية التجارة، و56 طالبا بكلية التربية الرياضية بنين، و32 طالبة بكلية التربية الرياضية بنات، و58 طالبا وطالبة بكلية التكنولوجيا والتنمية، و55 طالبا وطالبة بكلية الزراعة، و74 طالبا وطالبة بكلية التربية النوعية، و55 طالبًا وطالبة بكلية التمريض، و55 طالبًا وطالبة بكلية العلوم.

بالإضافة إلى تقدم 28 طالبًا وطالبة بكلية علوم ذوي الإعاقة، و16 طالبا وطالبة بكلية الآثار، و26 طالبًا وطالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة، و56 طالبًا وطالبة بكلية الحقوق، و30 طالبًا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و27 طالبًا وطالبة بكلية طب الأسنان، و78 طالبًا وطالبة بكلية الصيدلة، و54 طالبًا وطالبة بكلية الطب البيطرى، و70 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة، و58 طالبًا وطالبة بكلية الطب البشرى.

وأوضح "نور الدين" أن مكاتب رعاية الشباب تتلقى الطعون اليوم الاثنين وسوف تُفحصها غدًا الثلاثاء، على أن تُعلن يوم الأربعاء 7 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة.

