تقارير إعلامية: هروب الحارس الشخصى لعبد الملك الحوثى وانضمامه للشرعية

كتبت إيمان حنا

أوردت تقارير إعلامية يمنية وشهود عيان بمحافظة مأرب باليمن، أنباء عّن هروب الحارس الشخصى بعبد الملك الحوثى زعيم الحوثيين ويدعى محمد النهارى، مما سبب ارتباكا بين صفوف الحوثيين .

وحسبما أفاد محمد العرب، المراسل الميداني فى جبهات شمال اليمن فإن فرار محمد النهاري الذى قال بأنه أحد حراس عبد الملك الحوثي ووصوله إلى محافظة مأرب حيث انضم لصفوف الشرعية اليمنية يمثل صدمة كبرى لزعيم الحوثيين .

وجاء فى تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر المرفقة "عاجل هروب محمد النهارى أحد حراس عبد الملك الحوثى إلى مأرب".