تفاصيل رسائل السيسى لـ"شباب العالم".. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان السيسى لـ"شباب العالم": لا يوجد حكم للأبد.. وجيشنا قوى، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ"شباب العالم".. السيسى لـ"شباب العالم": لا يوجد حكم للأبد.. وجيشنا قوى.. على قدر الصمود والعمل تجدون النجاح.. وموعدنا يونيو 2020.. و«محدش يقدر يصرف على دولة بحجم مصر».. وآمالى كثيرة والمصريون هم من سيحققون أحلامهم.. وأتألم لكل مصرى ظروفه صعبة.





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ السيسى لـ"شباب العالم": لا يوجد حكم للأبد.. وجيشنا قوى.. على قدر الصمود والعمل تجدون النجاح.. وموعدنا يونيو 2020.. و«محدش يقدر يصرف على دولة بحجم مصر».. وآمالى كثيرة والمصريون هم من سيحققون أحلامهم.. وأتألم لكل مصرى ظروفه صعبة

ـ الرئيس يوافق على اقتراح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية.. السيسى: «عاوزين تبنوا بلادكم ونبقى دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس؟ ».. ويعلق على مقتل «خاشقجى»: لماذا نستبق الأحداث ونوجه الاتهامات للآخرين؟.. ويؤكد: لا معلومات لدينا عن «صفقة القرن»

ـ السيسى يعلن عن إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى مصر.. الرئيس يوجه التحية إلى «حسين الزناتى » ابن المنيا لتطويره التعليم اليابانى.. ويؤكد: نحتاج إلى بناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. ويعلن عن تشكيل لجنة قومية لمناقشة تعظيم الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعى

ـ وزيرا التعليم والتعليم العالى يطلقان رؤية مشتركة لاكتشاف وصناعة القادة.. طارق شوقى: «التعليم مش شهادة على الحيط.. ومش هنعمل امتحانات زى زمان».. وعبدالغفار: المجلس الأعلى للجامعات اتفق على تغيير شكل امتحانات الجامعات لتصبح إلكترونية