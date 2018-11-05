تعليمات جديدة بـ"دعم مصر" بشأن انضباط النواب.. ونظام إلكترونى للتواصل مع الوزراء

كتب محمد مجدى السيسى

كشف النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تعليمات جديدة أصدرها الائتلاف لنوابه، بشأن الانضباط فى الجلسات العامة، بضرورة التواجد فى قاعة مجلس النواب قبل الوقت المُحدد لافتتاح الجلسة العامة لإكمال النصاب مبكراً، ومنعاً لوضع الدكتور على عبد العال فى موقف محرج.

وأضاف "هميلة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الائتلاف توافق على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لمناقشة مشكلات المواطنين و بحث عدد من الملفات المُثارة فى الشارع ومناقشة مشروعات قوانين ذات صلة بعملهم فى الحكومة، وذلك بحضور عدد من أعضاء المكاتب السياسى ونواب الائتلاف، فى مقر الائتلاف بالبرلمان أو خارج البرلمان.

و أشار نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الائتلاف استحدث نظام إلكترونى جديد لتسهيل العمل على النواب، بإرسال طلبات الدوائر للوزراء بشكل إلكترونى وعن طريق متخصصين فى الائتلاف، ومن ثم يتلقى الائتلاف الردود من الوزراء ومنها إلى الأعضاء، فضلاً عن استثمار المكتب الفنى لحزب مستقبل وطن ، لعمل أى دراسات حول مشروعات قوانين، بقرار من المهندس أشرف رشاد.