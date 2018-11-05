video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على نتائج استطلاعات الرأى عن الانتخابات النصفية الأمريكية قبل يوم من إجرائها

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:12 ص
تعرف على نتائج استطلاعات الرأى عن الانتخابات النصفية الأمريكية قبل يوم من إجرائها الكونجرس الأمريكى - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قبل يوم من إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية، التى ستشهد انتخاب مجلس نواب جديد وثلثى مجلس الشيوخ إلى جانب اختيار حكام لعدد كبير من الولايات، تكشف استطلاعات الرأى الأخيرة عن أنها واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للانقسام فى الذاكرة الحديثة والتى تحظى بمتابعة شديدة أيضا.

 

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إنه بشكل عام تشير الأرقام إلى نفس النتائج المرجحة التى أشارت إليها الاستطلاعات على مدار أشهر، وهو أنه بالرغم من الأداء الاقتصادى القوى مع سيطرة الجمهوريين على الكونجرس والبيت الأبيض، فأن الديمقراطيين لهم الأفضلية، وإن كانت تفوقهم فى السباق قد تراجع إلى حد ما عما كان عليه قبل أشهر قليلة.

 

 فقد وجد استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "ABC News" أن 52% سيختارون ديمقراطيا فى الكونجرس، بينما قال 44% إنهم سينتخبون جمهوريا.

 

ووجد استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "إن بى سى" نتائج مشابهة، حيث أن 50% من أصوات المشاركين ستذهب للديمقراطيين مما يمنحهم السيطرة على الكونجرس، بينما فضل 43% الجمهوريين.

 

وتؤكد الصحيفة إن نتائج الانتخابات ستعتمد، ومثلما كانت دائما على نسبة إقبال الناخبين. ووجد الاستطلاعان السابقان حماسا واهتماما كبيرين بالانتخابات بين قبل الناخبين.

 

وسيتوجه الناخبون الأمريكيون غدا، الثلاثاء، إلى مراكز ااقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالكامل وثلثى أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب 33 من حكام الولايات، فيما يعرف باسم الانتخابات النصفية التى تجرى فى منتصف الفترة الرئاسية لأى رئيس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: أهمية الانتخابات النصفية تتجاوز مستقبل الكونجرس

هل تؤثر الانتخابات النصفية على السياسة الخارجية الأمريكية؟.. رغم غياب الاهتمام بالقضايا الدولية نجاح الديمقراطيين سيؤثر على سياسة ترامب إزاء روسيا وإيران.. ويفرض مزيدا من التدقيق على نهجه إزاء كوريا الشمالية

ترامب يخفف لهجته الحادة حول التجارة مع الصين قبل الانتخابات النصفية بأيام

بعد تباهى ترامب بالتحرش بهما.. ثلث المرشحين فى الانتخابات النصفية نساء

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

الانتخابات النصفية الامريكية

استطلاعات الراى

الديمقراطيين

الجمهوريين




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة