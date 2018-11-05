تعرف على ما قدمتة وزارة التضامن لـ " ذوى الإعاقة " فى 19 معلومة

تسعى وزارة التضامن الاجتماعى ، لتقديم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ، فى ظل إهتمام القيادة السياسة بهذه الفئات من خلال تقديم الدعم النقدى وتوفيرالحماية والتمكين والتأهيل لهم ، وينشر "اليوم السابع" تقريرا معلوماتيا عن الخدمات المقدمة من التضامن لذوى الإعاقة .

1- صرف دعم نقدى بقيمة 5 مليار جنيه سنويا لعدد مليون و100 ألف من ذوي الإعاقة

2- دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية

3- الدعم المالي بقيمة 900 ألف جنيه لعدد من طلاب ذوي الإعاقة البصرية بـ 18 جامعة حكومية.

4- جارى استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص

5- تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 9.916 مليون جنيه لخدمة 278 ألف شخص ذوي إعاقة.

6- تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، بالشراكة مع وزارة الصحة

7- التنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالوزارة لإنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة.

8- افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر .

9- إعداد معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب.

10- تقييم 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي

11- ميكنة إدارات التأهيل الاجتماعى ومكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية، من خلال توفير 650 حاسب آلي.

١٢- جارى الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة.

13- جارى تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي بالشركة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص

14- تطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.

15- التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل (7000) فرصة عمل لذوي الإعاقة

16- توفير 3000 قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

17- توفير فرص التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل

18- تدريب 10 آلاف رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة.

19- تستهدف رفع كفاءة منازل 5 آلاف من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.