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تعرف على ما قدمتة وزارة التضامن لـ " ذوى الإعاقة " فى 19 معلومة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:59 م
تعرف على ما قدمتة وزارة التضامن لـ " ذوى الإعاقة " فى 19 معلومة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تسعى وزارة التضامن الاجتماعى ،  لتقديم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ، فى ظل إهتمام القيادة السياسة بهذه الفئات من  خلال تقديم الدعم النقدى وتوفيرالحماية والتمكين والتأهيل لهم ، وينشر  "اليوم السابع"  تقريرا معلوماتيا عن الخدمات المقدمة من التضامن لذوى الإعاقة .

1صرف دعم نقدى بقيمة 5 مليار جنيه سنويا  لعدد  مليون و100 ألف من ذوي الإعاقة

2- دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية

3-  الدعم المالي بقيمة  900 ألف جنيه لعدد من طلاب ذوي الإعاقة البصرية بـ 18 جامعة حكومية.

 4-  جارى استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة،  بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص

5-  تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية  بتكلفة إجمالية 9.916 مليون  جنيه لخدمة 278 ألف شخص ذوي إعاقة.

 6- تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة،  بالشراكة مع وزارة الصحة

 7- التنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع  بالوزارة  لإنشاء  أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة. 

 8- افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر .

 9- إعداد معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب. 

 10- تقييم 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي 

11- ميكنة  إدارات التأهيل الاجتماعى ومكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية، من خلال توفير 650    حاسب آلي.

 ١٢- جارى  الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة.

 

13- جارى  تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي  بالشركة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص

 14تطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.

15-  التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل (7000) فرصة عمل لذوي الإعاقة 

16- توفير  3000 قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة،  بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي 

17- توفير فرص التدريب والتأهيل المهني  بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل 

18- تدريب 10 آلاف  رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة.

19- تستهدف رفع  كفاءة منازل 5 آلاف من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.

 


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التضامن

الخدمات المقدمة الأشخاص

ذوى الإعاقة




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