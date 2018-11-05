تعرف على أكبر مركز تدريب للحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

انشئ مركز تدريب الحاسب وتكنولوجيا المعلومات عام 1992 بقاعة داخل ديوان محافظة البحيرة ، لتدريب العاملين بالوحدات المحلية والطلاب ونظرا لزيادة عدد المتدربين وعدم استيعاب القاعة للأعداد الكبيرة ، وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بإنشاء وتطوير مركز تدريب الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بعاصمة بمدينة دمنهور.

وللتعرف أكثر على مركز تدريب الحاسب انتقلت عدسة "اليوم السابع" للمركز بمدينة دمنهور وتجولت عدسة الكاميرا داخل المبنى المجهز بكافة الأجهزة والمقرر افتتاحة خلال شهر نوفمبر.

انشئ المركز عام 1992 بديوان عام محافظة البحيرة بغرض تقديم دورات لتأهيل العاملين بالوحدات المحلية للتدريب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والحاسب الآلى ، كما يقوم المركز بتدريب طلاب المدارس والجامعات ، وكان يتم تدريب العاملين والطلاب ، داخل قاعة بديوان عام محافظة البحيرة ونظرا لتزايد أعداد المتدربين والاقبال الكبير على المركز قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتجهيز مركز مستقل يسع أكبر عدد ممكن للتدريب وبالفعل تم أنشاء المركز بوسط مدينة دمنهور؟

المحاسب طاهر الحداد قال لـ " اليوم السابع " إنه سيتم التنسيق مع سكرتير عام المحافظة للنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنه وتحديد موعد للافتتاح

أوضح الحداد أن المقر الجديد للمركز به 3 قاعات للتدريب تسع 50 متدرب فى الدورة الواحدة وسبورات الألكترونية وحمامات رجال وسيدات ومكاتب مجهزة وأحدث أجهزة كمبيوتر وتم تجهيز المبنى بـ3 قاعات مكيفة وشاشات عرض وحمامات وجميع أجهزة عدا 3 أجهزة لاب توب و3 كابلات اتش دى ، مؤكدً أن المركز يعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية فى مجال الحاسب الآلى، مضيفا أن المتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

وأشار مدير المركز إلى أنه يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوى الكفاءة و الخبرة و يقوم بإستقبال الطلاب و العاملين و جميع فئات المجتمع لإعدادهم و تدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم