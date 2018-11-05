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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:07 م
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تراجع البرتقال "أبو سرة" نصف جنيه اليوم الاثنين 5-11-2018

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:26 م
تراجع البرتقال "أبو سرة" نصف جنيه اليوم الاثنين 5-11-2018 محصول البرتقال - صورة أرشيفية
أسماء أمين
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تراجع سعر البرتقال أبو سرة نصف جنيه، اليوم الإثنين 5 نوفمبر، فى سوق العبور ليسجل من 2 -4 جنيهات.

 

وارتفع سعر كيلو البرتقال البلدى جنيها ليصل من  3 إلى 4 جنيهات، ووصل سعر كيلو البرتقال السكرى إلى 4 جنيهات وارتفع سعر اليوسفى جنيها ليصل من 2 إلى 7 جنيهات.

 

وتراجع سعر كيلو التين البرشومى جنيها  ليصل من 6 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 3.5 إلى 5 جنيهات، وارتفع سعر الجريب فروت جنيها من 4 إلى 5 جنيهات.

 

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3 إلى7 جنيهات للكيلو. وسعر الكاكا بلغ من 5 إلى 11 جنيها.


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