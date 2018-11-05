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تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" لـ 10 ديسمبر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:39 م
تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" لـ 10 ديسمبر المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب: أحمد حسنى
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أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية اكتوبر الإرهابية "، لجلسة 10 ديسمبر للإطلاع على الأحراز. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
 
كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي اصدرت قرارها المتقدم.
 
 

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خلية اكتوبر

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