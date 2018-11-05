بعد قليل.. رئيس الوزراء يلقى كلمته بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى

رسالة شنغهاي: هند مختار





يٌلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للواردات بمدينة شنغهاى الصينية.

وتشارك مصر كضيف شرف من خلال الجناح الوطنى المصري، المٌصمم على الطراز الفرعوني، والذى سيتم افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصيني.

كما تشهد مراسم افتتاح المعرض إلتقاط صورة جماعية للوفود الرسمية المشاركة بالمعرض .



افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (1)



افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (2)



افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (3)