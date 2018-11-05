video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. رئيس الوزراء يلقى كلمته بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:32 ص
بعد قليل.. رئيس الوزراء يلقى كلمته بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى
رسالة شنغهاي: هند مختار
إضافة تعليق

 

يٌلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل  كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للواردات بمدينة شنغهاى الصينية.

وتشارك مصر كضيف شرف من خلال الجناح الوطنى المصري، المٌصمم على الطراز الفرعوني، والذى سيتم افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصيني. 

كما تشهد مراسم افتتاح المعرض إلتقاط صورة جماعية للوفود الرسمية المشاركة بالمعرض .

افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (1)
افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (1)

 

افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (2)
افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (2)

 

افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (3)
افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (3)

 

افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (4)
افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى (4)

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. رئيس الوزراء يلقى كلمة مصر بمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي

شنغهاي

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

الصين




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة