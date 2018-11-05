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بدء فعاليات جلسة"فى ظل التغيرات السريعة بالخريطة العالمية.. ما الذى يمد العالم بالطاقة؟"

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:36 ص
بدء فعاليات جلسة"فى ظل التغيرات السريعة بالخريطة العالمية.. ما الذى يمد العالم بالطاقة؟" فعاليات منتدي شباب العالم - أرشيفية
كتب: محمود العمرى و بعثة اليوم السابع
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انطلقت فعاليات جلسة "فى ظل التغيرات السريعة بالخريطة العالمية.. ما الذى يمد العالم بالطاقة؟"، ضمن أعمال اليوم الثالث من منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ ويستمر حتى غدا الثلاثاء. 
 
ويدور المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب الدكتور ميلاد حنا، حيث يهدف بكتابه المتميز لتأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصرى رغم تباينه واختلافه، وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة لعقد جميع فعاليات المنتدى فى إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذى استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.
 

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