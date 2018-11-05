بدء تلقى الطعون على المرشحين فى انتخابات اتحادات طلاب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال محمود جمال، مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، إن اليوم بدء تلقى الطعون على المرشحين فى انتخابات اتحاد الطلاب بجميع كليات الجامعة، والبالغ عددها 20 كلية، والتى تستمر لمدة يوم واحد فقط، وذلك بعد إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين.

وأضاف "جمال"، فى تصريحات صحفية ، أن إجمالى عدد المتقدمين للترشح فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسكندرية 1087 مرشحا على مستوى جميع الكليات، مشيرا إلى أن لأول مرة تتساوى نسبة الطلاب والطالبات من حيث الترشح للانتخابات.



وأشار إلى أن كلية التمريض أقل كلية تقدم بها الطلاب للترشح فى انتخابات اتحاد الطلاب، والتى بلغ عددهم 16 مرشحا فقط، بذلك لم يكتمل النصاب القانونى بها فسيتم تعين المجلس اتحاد الطلاب من قبل عميد الكلية.



ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، حرص الجامعة على إجراء الانتخابات الطلابية فى حيادية تامة، وإعطاء الحرية كامله للطلاب لاختيار ممثليهم فى اتحاد الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين للانتخابات وقيام الجامعة بتوفير كافة المساعدات اللازمة لسير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر.



وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن العملية الانتخابية بدأت الخميس الماضى بفتح باب الترشح، وتبدأ الجولة الأولى للانتخابات، وعمليات الفرز، وإعلان النتائج يوم الأحد 11/ 11/ 2018، وسوف تجرى جولة الإعادة بين الأصوات المتساوية يوم الإثنين 12/ 11/ 2018، وتنتهى فى 15/11/2018 بإعلان الفائز بمنصب رئيس الاتحاد ونائبه.



وأكد جابر على أهمية دور الاتحادات الطلابية فى تحقيق التواصل بين إدارات الكليات والطلاب، وتعزيز الأنشطة الطلابية وخلق القيادات المستقبلية.