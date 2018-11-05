اليوم.. 38 شركة مصرية تشارك بمعرض الصين الدولى للواردات ومصر ضيف شرف

كتب – إسلام سعيد

تنطلق، اليوم الاثنين فعاليات معرض الصين الدولى للواردات الذى يقام خلال الفترة من 5-10 نوفمبر بمدينة شنغهاى الصينية، حيث تشارك مصر كضيف شرف المعرض ويفتتح الجناح المصرى الرئيس الصينى شى جين بينج والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقهم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حيث من المقرر أن يضم الجناح المصرى 38 شركة على مساحة 256 مترا مربعا.

وأوضحت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات أن المعرض يضم قسماً للأجنحة الوطنية لـ10 دول وقسماً لأجنحة الشركات لعدد 101 دولة، مشيرة إلى أنه من المقرر مشاركة 24 شركة مصرية فى مجالى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية و6 شركات فى مجال الصناعات الطبية والكيماوية و4 شركات فى مجال الملابس الجاهزة وشركة فى مجال الصناعات الهندسية وشركة فى مجال الحرف اليدوية وشركة فى مجال الطباعة والتغليف وبنك مصر عن القطاع المصرفى.