"الوطنية للانتخابات" تعلن مواعيد فتح باب الترشح لمقاعد طامية وزفتى والعريش اليوم

كتب إبراهيم قاسم

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، صباح اليوم الأثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الجدول الزمنى ومواعيد الانتخابات التكميلية التى ستعقد بالدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها؛ وهى دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن يقوم المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض والمتحدث باسمها، باعلان المواعيد التفصيلية للانتخابات التكميلية بالدوائر، وذلك خلال المدد القانونية المحددة بالدستور، وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح سيتمر لمدة 8 أيام يتم خلالها تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ناقشت الخطاب الذى تسلمته من مجلس النواب، والذى يتضمن إعلان خلو 3 مقاعد بالمجلس عن 3 دوائر، بعد وفاة 3 نواب خلال فترة الإجازة الصيفية للبرلمان، وهى مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد وفاة النائب رفعت داغر، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد وفاة النائب حسام الرفاعى وانتهت الهيئة الى تحديد مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشح واجراء الانتخابات فى تلك الدوائر .