المشدد 10 سنوات لعاطل تخلص من عامل بضربه حتى الموت فى العباسية

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى كبير، فى اتهامه بقتل عامل، عقب تعديه عليه بالضرب المبرح الذى ادى إلى وفاته.

بدأت تفاصيل الواقعة يتلقى الأجهزة المنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ووجود قتيل.

وأحالت النيابة المتهم فى القضية رقم 25784 لسنه2018 جنايات المطرية، والمتهم فيها "أ.م"، 28 سنة، لاتهامه بقتل عامل بالضرب المبرح الذى أفضى إلى موته.