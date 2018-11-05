الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الملابس الشتوية 15–20% ومفاوضات لتقديم الأوكازيون

كتب إسلام سعيد

قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة فى أسعار ملابس الشتاء هذا العام بنسبة تراوحت ما بين 15 وحتى 20% لجميع الأصناف سواء "رجالى - حريمى - أطفال".

وحول سبب ارتفاع أسعار الملابس كشف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن هذا العام شهد زيادة فى أسعار المحروقات والكهرباء الأمر الذى أثر على المصانع المنتجة وهو ما استدعى تحريك أسعار الملابس.

وبشأن توقعاته لحركة المبيعات قال "زنانيرى" إن الموسم الشتوى الحالى لن يختلف كثيرا عن الموسم الماضى ولن يحدث زيادة فى المبيعات وقد يكون هناك تراجع محدود فيها

وأضاف يحيى زنانيرى، أن هناك مفاوضات لتبكير موعد الأوكازيون الشتوى ليكون أول يناير 2019 بدلا من الأسبوع الأول من فبراير بهدف زيادة المبيعات وتحريك السوق ومواجهة ركود عملية البيع.

وأشار نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن زيادة الأسعار للملابس الشتوى دفعت بعض المحلات لعمل عروض من الآن لزيادة مبيعاتها.