الصحة: توفير كافة الإمكانات والتجهيزات تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور على محروس رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أن الدولة جادة فى توفير كافة الإمكانات لتطوير المستشفيات وتجهيزها لتطبيق التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور على محروس رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة فى تصريح لــ "اليوم السابع"، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت برفع كفاءة كافة المستشفيات وسد عجز القوى البشرية والأجهزة لتتقديم الخدمات المتطورة للجمهور.

وأضاف الدكتور على محروس رئيس قطاع الطب العلاجى، أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة كافة المعامل وأقسام الطوارئ والرعايات والحضانات بجميع المستشفيات، بالاضافة إلى إمكانية فرض رقابة مشددة على جميع العاملين فى مناخ وبيئة عمل مناسبة .