السيسي: "فى ظل الظروف الصعبة دى معندناش غير الأفكار والمبادرات"

كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فى ظل ظروف الدولة الاقتصادية الصعبة، ليس لدينا سوى الأفكار والمبادرات، وتابع: "لكن إذا تصورتوا إن الدولة ممكن تقوم بإجراءات لرفع كفاءة منشآتها التعليمية كل عام دراسى سواء كانت الجامعات أو المدارس، أنا بقولكم مش هنقدر".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة له بجلسة خاصة لوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى يستعرضا خلالها دور التعليم فى إعداد قادة المستقبل، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أنه إذا أقمنا مستشفى مؤهلة تمام التأهيل فى مصر بكافة المعدات، وفى ظل عدم وجود أشخاص تحافظ عليها ستتراجع كثيرا كفاءة تلك المنشآت.



