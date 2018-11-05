السيسى: مفكرين وكتاب ومواطنين بسطاء أثروا فى تكوين شخصيتى

كتب أحمد سامح - محسن البديوى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هناك العديد من العوامل التى أثرت فى تكوين شخصيته خلال فترة صغره وشبابه، قائلاً: "شكلت قناعاتى وشخصيتى على مدى فترات طويلة وهناك الكثير من الشخصيات التى أثرت فى وساعدت فى تكوين شخصيتى، ومنهم مفكرين وكتاب وأسرة ومواطنين بسطاء قابلتهم فى حياتى".

وعن وصف شخصيته قال الرئيس المصرى، خلال حوار مفتوح مع الشباب ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، أنه إنسان مصرى بسيط جداً مثل كل المصريين البسطاء الذى يسعى ويحلم من أجل بلده، موضحا أن تشكيل شخصيته جاء بناء على التجارب والاستفادة منها فى الاطلاع على أفكار الأخرين وبناء فكرة ذاتية، متابعاً: "كتاب ومفكرين كثيرون قرأت لهم، وهناك شخصيات ساهمت فى تكوين الصورة العامة لشخصيتى ومنهم أمى وابى وأقاربي، وبعض الأشخاص البسطاء الذين جعلوا الصورة طيبة فى حياته عن المجتمع وكيفية التعامل مع الآخرين.. وكنت أبحث دائما فى كل موقف ومعلومة للمساهم فى بناء الفكرة التى تجيب عن التساؤلات وترضينى دون أن أظلم حالة مصر".