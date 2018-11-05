الرئيس اللبنانى: لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بوجود صواريخ فى أماكن آهلة

بيروت (أ ش أ)

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية بوجود صواريخ فى أماكن آهلة، خاصة قرب مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، مشيرا إلى أن تزايد إطلاق تلك الادعاءات يتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم، كبير مستشارى وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمر والوفد المرافق له، حيث تم استعراض الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة والدعم الذى تقدمه المملكة المتحدة للجيش اللبنانى، لاسيما لبناء أبراج المراقبة على الحدود، وتجهيز قوات حماية الحدود البرية، وإعداد دوريات تدريبية للضباط من كافة الاختصاصات.

واستعرض الرئيس اللبنانى مع الجنرال لوريمر الانعكاسات السلبية لوقف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرا أن هذا الأمر يخفى نوايا لتوطين الفلسطينيين فى دول اللجوء ومنها لبنان، داعيا إلى إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وأعرب عون عن تقديره لدعم الحكومة البريطانية وما قدمته إلى الجيش اللبنانى خلال معركته ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة اليقظة الدائمة للمحافظة على الاستقرار والأمان.

وتطرقت النقاشات إلى موقف لبنان من ملف النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، مؤكدا ضرورة عودتهم بأمان إلى بلادهم، خاصة وأن تداعيات نزوحهم بكثافة إلى لبنان ضاغطة ومتعددة على مختلف الأصعدة.

ورحب الرئيس اللبنانى بالمساعى الجارية لإيجاد حل للأزمة السورية، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضى السورية ومحذرا من خطورة أى تقسيم لها، لافتا إلى أن لبنان لا يمكن أن ينتظر التوصل إلى الحل السياسى لهذه الأزمة حتى يعود النازحون إلى وطنهم.