الداخلية تضبط 6 أطنان كبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ نيفين طه ـ دينا الحسيني

نجحت مباحث التموين بالقليوبية فى ضبط أكثر من 6 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل ثلاجتين لحفظ المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

أكدت تحريات ومعلومـــات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) بتخزين كميات كبيرة من الكبدة واللحوم المجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة تموينية بالإشتراك مع لجنه فنية من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ، وتم مداهمة الثلاجة محل التحريات ، حيث تم ضبط (5,100 طن كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى )، وتم ضبط (المدير المسئول عن الثلاجة ) وبسؤاله قرر أن تلك الكمية المضبوطة مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات التوريدات ومقرها (الأميرية) القاهرة ، وبسؤال مندوب الشركة اعترف أن تلك الكمية المضبوطة تخص الشركة ومسئول عنها ومخزنة لحسابهم بتلك الثلاجة، وقد ورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى.

من ناحية آخرى تم ضبط "عبدالمنعم . س . ع " ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية)، وذلك لحيازتة وعرضة للبيع كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وبيعها فى الأسواق لجمهور المستهلكين والمحلات التجارية ، وبحوزته (طـــــن كبدة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى .