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الخارجية الإيرانية: طهران على اتصال مع الدول الموقعة على الاتفاق النووى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:23 ص
الخارجية الإيرانية: طهران على اتصال مع الدول الموقعة على الاتفاق النووى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى
رويترز
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قال بهرام قاسمى، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران على اتصال مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووى فى الوقت الذى تعيد فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وأضاف قاسمى فى مؤتمر صحفى أسبوعى فى طهران "نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووى... إنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبى رغم العقوبات سيستغرق وقتا".

وأوضح أن العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع النفط جزء من حرب نفسية تشنها واشنطن على طهران لكنها ستمنى بالفشل.

وقال قاسمى إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "مدمنة على فرض العقوبات... الضغط الاقتصادى الذى تمارسه أمريكا على إيران لا طائل منه وجزء من حربها النفسية على طهران".

 

 

 


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