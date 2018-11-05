الحكومة تطلق 5 حاضنات أعمال قريبًا لتحفيز جيل جديد من رواد الأعمال

كتب : مصطفى عبد التواب

تطلق الحكومة المصرية، ممثلة فى مشروع رواد 2030، 5 حاضنات أعمال قريبًا، وفى مقدمتهم أول حاضنة أعمال متخصصة للذكاء الاصطناعى فى جامعة الإسكندرية وأول حاضنة تكنولوجية فى جامعة المنيا (حاضنة عامة) وحاضنة أعمال طنطا وحاضنة أعمال قنا والحاضنة التكنولوجية للوسائط المتعددة والرسوم المتحركة.

ويقوم مشروع رواد 2030 بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف:

تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية وتوفير الدعم الفنى والمادى وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة.

كما تهدف حاضنات الأعمال إلى التواصل مع الشباب فى جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بعد، والشراكات مع الجامعات المحلية والتعليم على الإنترنت والمساهمة فى خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات.