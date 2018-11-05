الحكومة الإيطالية تعتزم الدعوة لاقتراع على الثقة حول مشروع قانون أمنى

روما (أ ش أ)

أعلن مصدر حكومى إيطالى، اليوم الاثنين، اعتزام حكومة بلاده الدعوة لاقتراع على الثقة فى مجلس الشيوخ حول أحد مشروعات القوانين الأمنية التى أثارت العديد من الخلافات داخل ائتلاف العصبة وحركة الخمس نجوم.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن التصويت على مشروع القانون من المتوقع أن يكون فى وقت لاحق اليوم، موضحة أنه إذا ما فقدت الحكومة الثقة، فسوف تضطر للاستقالة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت منذ أشهر مرسومًا يقضى بتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين وتجريدهم من الجنسية الإيطالية، وذلك فى حالات مثل ارتكابهم جرائم خطيرة، وهو ما يدور حوله مشروع القانون الأمنى.

وفى سياق أخر قام رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الاثنين، بزيارة مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى على أرواح شهداء الثورة التحريرية الجزائرية.

ورافق كونتى- خلال الزيارة اليوم- وزير الشئون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل، ووزير الطاقة الجزائرى مصطفى قيطونى.

كان رئيس الوزراء الإيطالى قد بدأ فى وقت سابق اليوم زيارة إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يبحث خلالها التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.