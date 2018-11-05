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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:25 م
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الجيش اليمنى يواصل عملياته العسكرية وتقدمه فى محور البيضاء

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:05 م
الجيش اليمنى يواصل عملياته العسكرية وتقدمه فى محور البيضاء قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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واصل الجيش اليمنى اليوم الاثنين فى محور البيضاء وسط البلاد تقدمه الميدانى وعملياته العسكرية مع مليشيا الحوثى مكبدا خسائر فادحة فى العتاد والأرواح .

وقال مصدر ميدانى للموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " ، إن الجيش اليمنى يواصل عملياته العسكرية مع مليشيا الحوثى فى ميسرة جبل صوران من الجهة الغربية لظهر البياض فى مديرية الملاجم .

وأضاف المصدر ان معارك مماثلة مع المليشيا يخوضها الجيش اليمنى فى ميسرة مرتفعات ظهر البياض وغربى شعب باحواص.

وفى نفس السياق ، شن الجيش اليمنى هجوما مباغتا من المناطق التى كانت استعادت السيطرة عليها يوم أمس الأحد فى سيلة فضحة وشعاب الشغب على مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية فى المناطق المقابلة .

وتسبب الهجوم بانهيارات كبيرة فى صفوف الحوثيين الأمر الذى مكن الجيش من دحر عناصر مليشيا الحوثى الى الحضير وأطراف الحاط فى الملاجم . بعد ان تكبدت اكثر من 15 قتيلا وعددا من الجرحى .


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