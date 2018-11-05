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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:37 م
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الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظتى حجة والضالع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:15 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظتى حجة والضالع اليمن
أ ش أ
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تمكن الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى اليوم الإثنين، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية والقرى فى مديرية حرض شمالى محافظة حجة، وسط انهيار وخسائر كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله" إن قوات الجيش استكملت تحرير "مثلث عاهم" ودخلت مديرية حرض بعد أن حررت قرى مورية والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة وعدد من المواقع الاستراتيجية.

وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى قوات الجيش الوطني.

وفى السياق، تمكنت وحدات من الجيش اليمنى اليوم من تحرير جبل ناصة الاستراتيجى والمعصر وقرية رمة وجبل التهامى المطل على منطقة نجد قرين، وقرى بيت اليزيدى والعرفاف على بعد خمسة كيلو جنوب مدينة دمت غرب محافظة الضالع.

وتواصل قوات الجيش تقدمها نحو مدينة دمت حتى تحريرها بالكامل، وسط انهيار كبير فى صفوف المليشيات وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفرار نحو مركز مديرية دمت.


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