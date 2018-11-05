الجريدة الرسمية تنشر قرار لوزارة التضامن بقيد جمعية الإشراق للتنمية

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى، بقيد جمعية الإشراف للتنمية الشاملة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لعام 2017 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات برقم "853" وأن تلتزم الجمعية بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70.

كما تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الموقع الإليكترونى لها .