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التعليم تطلق تطبيقا لمعلمى النظام الجديد لدعم التعلم المستمر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:57 ص
التعليم تطلق تطبيقا لمعلمى النظام الجديد لدعم التعلم المستمر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور  محمد عمر نائب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن التدريبات على نظام التعليم الجديد  Education 2.0 مازالت مستمرة لمعلمى رياض الأطفال المستوى الأول ورياض الأطفال المستوى الثانى والصف الأول الابتدائى والموجهين فى جميع محافظات الجمهورية ضمن أنشطة مشروع التعلم فى الصفوف الأولى والبرنامج العلاجى.
 
وأوضح أن  التدريب يتزامن  مع انطلاق برنامج خاص للتوجيه والإرشاد والزيارات المدرسية يتفق مع أهداف الإدارات والمديريات التعليمية من تقديم توجيه وإرشاد بمفهوم جديد يتوافق مع رؤية التعليم 2.0.
 
وأضاف محمد عمر أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم المتواصل للتربويين على مدار العام الدراسى وفى هذا الإطار أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  تطبيق جديد للمعلمين (Edu2.0-PLJ ) يهدف إلى نمو وتطور مهنى احترافى و مخصص لجميع التربويين ويعزز حب التعلم لدى المعلمين ويعمل على تحسين أدائهم المهنى باستخدام أساليب وطرق تدريس عالمية ويتيح لهم هذا البرنامج أيضا التواصل مع التربويين الآخرين ويشتمل البرنامج على استمارة تقييم ذاتي مسبق يكشف نقاط القوة لدى المعلمين ويحثهم على العمل بمقتضاها مما يضعهم على طريق التنمية المهنية الذاتية لمهاراتهم ومعارفهم ويمكن للمعلمين تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي : tinyurl.com/egyptPLJ
 

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