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التعليم تشكل لجنة للتحقيق فى شكوى أولياء أمور ضد مركز للدروس الخصوصية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:31 م
التعليم تشكل لجنة للتحقيق فى شكوى أولياء أمور ضد مركز للدروس الخصوصية مراكز الدروس الخصوصية
كتب محمود طه حسين
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه  بشأن تجمع مجموعة من أولياء الأمور من منطقة دار السلام ،   اليوم أمام ديوان عام الوزارة، متضررين من مركز للدروس الخصوصية، يدعى قيد أبنائهم الطلاب بمدارس خاصة ثانوية، وأكتشفوا أن أولادهم غير مقيدين بالمدارس التى أدعى مركز الدروس الخصوصية أنه قد قيدهم بها تم تشكيل لجنة لبحث الواقعة.
 
 
ووجه الدكتور رضا حجازى ،  رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتشكيل لجنة على الفور مكونة من تعليم خاص وتوجيه مالى وإدارى وشئون قانونية، لبحث الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالرأى القانونى،وناشدت الوزارة  أولياء الأمور أن يتجنبوا مراكز الدروس الخصوصية، نظراً للضرر الواقع عليهم وأبنائهم من تلك المراكز.
 
 

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