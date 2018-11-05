البطاطس تسجل 8 جنيهات اليوم الاثنين 5-11-2018

أسماء أمين

سجلت البطاطس اليوم الإثنين 5 نوفمبر، 8 جنيهات وبلغ سعر كيلو الطماطم من 6 الى 9.5 جنيه وبلغ سعر البصل من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبارتفع سعر كيلو الكوسة نصف جنيه لتبلغ من 3 - 5.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيها، وتراجع سعر الفاصوليا الخضراء جنيها لتسجل من 5 إلى 9 جنيها، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات.

وبلغ كيلو البسلة من 8 - 12جنيها، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 7جنيهات والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيه وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى بلغ سعره من 1 الى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 2 إلى 3.5 جنيها، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 8 جنيهات.