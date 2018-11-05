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البحرين تستنكر التشكيك القطرى فى نزاهة سلطتها القضائية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:30 م
البحرين تستنكر التشكيك القطرى فى نزاهة سلطتها القضائية وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة
أ ش أ
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استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، ما صدر عن دولة قطر ، بعد أن قضت محكمة الاستئناف العليا البحرينية بإدانة المتهمين الثلاثة فى قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد.
وجددت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - رفضها التام لأى شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية فى مملكة البحرين واستقلاليتها من أى دولة كانت، وفى أى قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها. 
وأكدت الوزارة أن مثل هذه الدعوات المرفوضة والتى تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة، وأنها ليست بغريبة على دولة تحرص على أن تظل عنصرًا لعدم الاستقرار ومصدرًا للتوتر فى المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون احترام للقانون الدولى.
 


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