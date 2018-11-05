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الأمن العام يضبط هارب من 18 حكما قضائيا متنوعا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:48 م
الأمن العام يضبط هارب من 18 حكما قضائيا متنوعا حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط محكوم عليه فى 18 حكما قضائيا وبحوزته بندقية خرطوش .
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه "رحمى م.ع" صاحب معرض سيارات ببندر بلبيس بالشرقية – مقيم أعلى المعرض، مطلوب التنفيذ عليه فى  18 حكما قضائيا صادر ضده فى قضايا تبديد بلغت مدة العقوبة فيها 3 سنوات و6 أشهر، وكفالات قدرها 6500 جنيه، وذلك حال تواجده داخل المعرض، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش لذات العيار).
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

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