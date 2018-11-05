الأمن العام يضبط هارب من 18 حكما قضائيا متنوعا

كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط محكوم عليه فى 18 حكما قضائيا وبحوزته بندقية خرطوش .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه "رحمى م.ع" صاحب معرض سيارات ببندر بلبيس بالشرقية – مقيم أعلى المعرض، مطلوب التنفيذ عليه فى 18 حكما قضائيا صادر ضده فى قضايا تبديد بلغت مدة العقوبة فيها 3 سنوات و6 أشهر، وكفالات قدرها 6500 جنيه، وذلك حال تواجده داخل المعرض، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش لذات العيار).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.